«Я не играл и по-настоящему не был частью его (Конте) изначальных планов. В таком случае можно делать две вещи: просто сдаться и принять то, что ты не будешь частью планов команды и клуба в будущем, или сделать то, что сделал я, стараться сохранять спокойствие, усердно работать, усердно тренироваться на каждой тренировке и показать ему, на что я способен, показать, что он заблуждается, показать, что он может тебе доверять, и ты можешь играть в его команде. Именно это я и сделал».

Всякий раз, когда я получал возможность, я полностью выкладывался и приносил пользу, и я думаю, что с этого момента у нас и начали выстраиваться отношения. Я бы сказал, что сейчас у меня фантастические отношения с тренером. Он доверяет мне, я доверяю ему, и я знаю, чего он хочет от меня, и я знаю, что могу дать команде. Я очень хорошо отреагировал и очень горжусь этим, и в то же время я очень счастлив, потому что я там, где хочу быть, и все это сводится к вере, доверию и усердной работе», - цитирует Сеска официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне 30-летний Сеск Фабрегас провел 22 матча за «Челси» и забил два мяча при шести голевых передачах.