"Нам рано говорить о победе в Лиге чемпионов. Мы приложим все усилия для того, чтобы выиграть этот турнир. Лига чемпионов - одно из самых великих соревнований в мире. Наши соперники нас не побаиваются, а уважают. Мы чувствуем это и получаем удовольствие от игры.

Я бы хотел сыграть в Донецке снова. Это были хорошие времена. Но такова жизнь, здесь много обстоятельств. Завтра игра пройдет в Харькове, и мы ожидаем хорошего поединка. "Шахтер" - это суперкоманда с хорошим тренером и футболистами. Для нас будет приятно сыграть с таким соперником.

Мы чувствуем себя гораздо увереннее. Наши игроки вписываются в новую концепцию тренера: Стерлинг, Сане, Габриэл Жезус... Чемпионат, в котором мы играем, достаточно сложный. У нас тяжелый путь, но "Манчестер Сити" - классная команда с сильным тренером и футболистами", - цитирует экс-игрока "Металлурга" официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между командами состоится завтра, 6 декабря и стартует в 22.45 по московскому времени.