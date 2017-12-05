Немка Бибиана Штайнхаус признана Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) лучшей женщиной-арбитром 2017 года.

Как сообщается на официальном сайте IFFHS, Штайнхаус набрала 232 очка при голосовании 91 экспертов. На втором месте швейцарка Эстер Штойбли (137), третье место у француженки Стефани Фраппар (50). Россиянка Анастасия Пустовойтова расположилась на восьмом месте с 17 баллами.

Немка Штайнхаус в этом году стала первой женщиной-арбитром, обслуживающей матч бундеслиги между «Гертой» и «Вердером» (1:1).

На счету Пустовойтовой два матча квалификации женского чемпионата мира, два товарищеских матча женских сборных, один матч женского чемпионата Европы, два матча женской Лиги чемпионов.