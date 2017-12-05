Напомним, команды сыграют завтра, 6 декабря, в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Мадриде и стартует в 22.45 мск.

"Лига чемпионов очень важна для нас, и мы хотим выиграть завтра, несмотря на то, что уже вышли в плей-офф. Я вижу, как работает Роналду - на поле, в спортзале, везде. Его трудолюбие просто невероятно. Он хочет большего. Он всегда недоволен, когда не забивает", - цитирует хорватского футболиста официальный сайт УЕФА.