Зинедин Зидан – о выступлении «Реала»: Со временем все поменяется. Есть вещи, которые я вижу, а другие – нет

Напомним, команды сыграют завтра, 6 декабря, в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Мадриде и стартует в 22.45 мск.

"Лига чемпионов очень важна для нас, и мы хотим выиграть завтра, несмотря на то, что уже вышли в плей-офф. Я вижу, как работает Роналду - на поле, в спортзале, везде. Его трудолюбие просто невероятно. Он хочет большего. Он всегда недоволен, когда не забивает", - цитирует хорватского футболиста официальный сайт УЕФА.

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