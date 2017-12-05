Посол Португалии в России Визеу Пинейру поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018, который пройдет в 11 городах РФ.

«Как посол Португалии я очень заинтересован в том, чтобы мы играли на чемпионате до конца. Я бы хотел увидеть финал между Португалией и Россией. Это непросто, но кто знает? Может, мы увидим, как Криштиану Роналду играет против Алана Дзагоева», - цитирует Пинейру ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.