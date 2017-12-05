«Вождение — это моё спасение от этого мира. Мне всегда был очень интересен автоспорт. Я могу представить, что после завершения карьеры приму участие в «Ралли Дакар». Я даже общался по этому поводу с женой. Суть в том, что это будет связано с некоторыми жертвами, так что посмотрим», - приводит слова Левандовски Zeit Online.

Добавим, что 29-летний поляк в текущем сезоне бундеслиги провел за «Баварию» 21 матч и забил 19 голов.