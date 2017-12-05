В 15-м туре серии А «Лацио» одолел в гостях «Сампдорию» со счетом 2:1.

По информации Calciomercato, представители "Манчестер Юнайтед" посетили матч и просматривали игру Сергея Милинковича-Савича. Отмечается, что "орлы" готовы отпустить 22-летнего хавбека за 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью собирается обновить состав в зимнее трансферное окно, пригласив защитника, полузащитника и вингера.

В нынешнем сезоне сербский футболист римского клуба провел 18 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.