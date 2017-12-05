Месси мог получить 100 млн евро за переход в "Манчестер Сити"

По информации Calciomercato, представители "Манчестер Юнайтед" посетили матч и просматривали игру Сергея Милинковича-Савича. Отмечается, что "орлы" готовы отпустить 22-летнего хавбека за 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью собирается обновить состав в зимнее трансферное окно, пригласив защитника, полузащитника и вингера.

В нынешнем сезоне сербский футболист римского клуба провел 18 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

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