Молодежка ЦСКА уступила со счетом 0:1 сверстникам из Англии. Таким образом, это стало пятым поражением ЦСКА на турнире.

Армейцы заняли последнее место в группе, имея в активе три очка. На первом месте «Базель» (11), на втором – «Манчестер Юнайтед» (11), третье – «Бенфика» (7).

Напомним, что основные составы «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА проведут матч сегодня, 5 декабря, в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.