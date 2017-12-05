Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил о состоянии Давида Сильвы перед дерби с «красными дьяволами».

Напомним, "горожане" сыграют против "Манчестер Юнайтед" в это воскресенье, 10 декабря. Матч пройдет на "Олд Траффорд" в 16-м туре АПЛ.

"После матча с "Вест Хэмом" он прошел медицинское обследование, и я не знаю, сможет ли Сильва выйти на игру с "Юнайтед". Давид остался в Манчестере, чтобы восстановиться к матчу", - сказал испанский специалист, чьи слова приводит Sky Sports.

Завтра "Сити" сыграет в гостях против донецкого "Шахтера" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.