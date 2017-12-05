«В «Тосно» ко мне все прекрасно относятся, разве что на руках не носят. Естественно, больше всего общаюсь с Нуну Рошей, с которым мы говорим на одном языке. Но и с другими парнями поддерживаю хорошие отношения — сербами Раде Дугаличем, Марко Полетановичем, Николой Труичем, россиянами Виталием Шаховым, Евгением Черновым, Давидом Юрченко, Яном Казаевым, Евгением Марковым. Например, Шахов покупает для меня фрукты и рыбу, а недавно приглашал в гости на обед. Я целый день у него провел. Виталий рассказывал мне про историю России, про войну. Шахов — мой русский отец», - приводит слова Карвальо «Спорт день за днем».

Бразильский нападающий рассказал о взаимоотношениях с Неймаром, с которым начинал карьеру в «Сантосе».

«В Японии, куда «Сантос» прилетел на клубный чемпионат мира в 2011 году, случилась забавная история. Мы отправились на шопинг — я, Неймар, Элано, Фелипе Андерсон, играющий теперь за «Лацио», и другие ребята. Люди увидели игроков «Сантоса» и, конечно же, узнали Неймара. Кто-то закричал от переизбытка эмоций, ринулся в нашу сторону. В итоге нам всем пришлось спасаться бегством», - рассказал Карвальо.