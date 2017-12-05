«Нет, мы совершенно не будем переживать за тот матч («Фейеноорд» - «Наполи»). Мы попытаемся выполнить свою работу. Если сможем здесь гарантировать себе нужный результат, параллельная игра не будет иметь значения. «Наполи» будет делать все, чтобы выиграть, и они это могут сделать.

Подготовка к этому поединку была вполне обычной. Мы пытались изучить соперника, готовились несколько дней. Независимо от состава, «Манчестер Сити» является сильной командой. Они имеют в своем распоряжении игроков величайшего уровня. Как сказал Гвардиола, они приехали сюда побеждать.

Если смотреть на то, как в этом сезоне играет «Манчестер Сити», можно согласиться с тем, что это одна из самых сильных команд в мире.

Тактика таких поединков сильно отличается от тактики в матчах украинского чемпионата. Сработает ли завтра моя тактика? Я верю в это. Нужно показывать свою игру, но не забывать о том, что «Манчестер Сити» управляет один из лучших тренеров мира», - цитирует Фонсеку официальный сайт УЕФА.

Матч «Шахтер» - «Манчестер Сити» состоится 6 декабря и начнется в 22:45 по Москве. Напомним, «Манчестер Сити» уже обеспечил себе путевку в плей-офф.