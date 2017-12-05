Российский судья Сергей Карасев оценил шансы работать на матчах чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

«Меня не было в России около 10 дней. Самое главное – я в числе 36 арбитров, которые попали на сбор. У всех равные шансы поехать на чемпионат мира. Окончательное решение примут в январе-феврале», - сказал Карасев в эфире программы «Свисток».

Напомним, что первый в истории чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.