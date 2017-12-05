Напомним, игра между командами состоится завтра, 6 декабря, в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе "Энфилд" и стартует в 22.45 мск.

«Завтра нас ждет важный матч. Посмотрим, чем все закончится. Мы уважаем "Ливерпуль", но у нас тоже есть хорошие игроки. Не хочу давать какую-либо информацию о нашем составе. Завтра после обеда решим, как будем использовать наших футболистов. Нет какого-то игрока, который был бы важнее остальных.

У "Ливерпуля" много хороших футболистов. Мы уважаем соперника, но не боимся. Завтрашний матч покажет, кто из нас лучше. В команде отличная атмосфера, и завтра нам будут противостоять великолепные футболисты. Нас ждет встреча с очень сильным соперником. На "Энфилде" будет очень упорная борьба», - цитирует итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.