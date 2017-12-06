«Барселона» обыграла «Спортинг» - 2:0. На 59-й минуте отличился Пако Алькасер, потом свои ворота поразил Жереми Матье. «Ювентус» на выезде обыграл «Олимпиакос» - 2:0. На 15-й минуте забил Хуан Куадрадо, а затем отличился Федерико Бернардески.

«Барселона» с 14 очками выиграла группу. «Ювентус» на втором месте – 11 очков. Эти команды вышли в 1/8 финала.

Третье место занял «Спортинг», который семь очков и сыграет в Лиге Европы. У «Олимпиакоса» одно очко и последнее место.

Лига чемпионов

Группа D

6-й тур

«Барселона» - «Спортинг» - 2:0

«Барселона»: Силлессен, Семеду, Пике (Бускетс, 64), Вермален, Динь, Гомеш, Ракитич, Д. Суарес , Видаль (Месси, 61), Л. Суарес (Паулиньо, 75), Алькасер.

«Спортинг»: Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Сесар (Коэнтрау, 64), Карвальо, Батталья, Ристовски (Мартинш, 46), Фернандеш, Акуна, Руис (Дост, 46).

Голы: Алькасер, 59, Матье, 90+1, в свои ворота

«Олимпиакос» - «Ювентус» - 0:2

«Олимпиакос»: Прото, Элабделлауи, Энгельс, Николау, Кутрис, Ромао, Тахцидис, Пардо, Оджиджа-Офоет (Фортунис, 62), Себа (Марин, 46), Джурджевич (Бен Набуан, 71).

«Ювентус»: Щесны, Де Шильо, Бардзальи (Ругани, 70), Бенатья, Сандро, Хедира, Матюйди, Куадрадо (Бернардески, 84), Дибала (Пьянич, 62), Коста, Игуаин.

Голы: Куадрадо, 19, Бернардески, 89