У победителей встречи отличились Ромелу Лукаку и Маркус Рэшфорд, забившие на 64-й и 66-й минутах, а у гостей единственный мяч на 45-й минуте забил Алан Дзагоев.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

В параллельном матче группы А «Базель» переиграл на выезде «Бенфику» со счетом 2:0.

Таким образом, «МЮ» с 15-ю очками занял первое место в группе А, «Базель» расположился строчкой ниже, имея в активе на три очка меньше. Оба клубы пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Армейцы с девятью очками с третьего места вышли в 1/16 финала Лиги Европы. «Бенфика», потерпевшая пять поражений кряду в турнире, заняла последнее место в квартете.

Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 11 декабря.