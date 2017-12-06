ЦСКА проиграл «МЮ» и попал в Лигу Европы
В матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2.
У победителей встречи отличились Ромелу Лукаку и Маркус Рэшфорд, забившие на 64-й и 66-й минутах, а у гостей единственный мяч на 45-й минуте забил Алан Дзагоев.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.
В параллельном матче группы А «Базель» переиграл на выезде «Бенфику» со счетом 2:0.
Таким образом, «МЮ» с 15-ю очками занял первое место в группе А, «Базель» расположился строчкой ниже, имея в активе на три очка меньше. Оба клубы пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Армейцы с девятью очками с третьего места вышли в 1/16 финала Лиги Европы. «Бенфика», потерпевшая пять поражений кряду в турнире, заняла последнее место в квартете.
Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 11 декабря.