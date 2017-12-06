«Рома» обыграла «Карабах» - 1:0. На 53-й минуте отличился Диего Перроти. «Челси» и «Атлетико» сыграли вничью – 1:1. У гостей отличился Сауль Ньигес, «Челси» забил благодаря автоголу Стефана Савича.

«Рома» и «Челси» набрал по 11 очков. По дополнительным показателям первое место заняла «Рома». Эти команды вышли в 1/8 финала. «Атлетико» семью очками занял третье место и сыграет в Лиге Европы. У «Карабаха» два очка и последнее место.

Лига чемпионов

Группа С

6-й тур

«Рома» - «Карабах» - 1:0

«Рома»: Алиссон, Наингголан, Строотман, Перотти (Пеллегрини, 81), Джеко, Коларов, Де Росси, Фасио, Флоренци, Манолас, Эль-Шаарави (Жерсон, 71).

«Карабах»: Шехич, Гараев, Медведев, Мичел, Ндлову (Шейдаев, 85), Мадатов (Рамазанов, 85), Алмейда, Исмайлов (Кинтана, 76), Юнусзаде, Жезничак, Герье.

Гол: Перотти, 54

«Челси» - «Атлетико» - 1:1

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Дзаппакоста (Виллиан, 73), Фабрегас, Канте, Бакайоко (Педро, 64), Мозес, Азар, Мората (Батшуайи, 81).

«Атлетико»: Облак, Хименес (Вьетто, 79), Савич, Л. Эрнандес, Филипе Луис, Коке, Габи (Корреа, 78), Сауль, Томас Тейе, Торрес (Карраско, 57), Гризманн.

Голы: Савич, 75, в свои ворота – Сауль, 56