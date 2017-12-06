В матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» дома обыграл «ПСЖ» со счетом 3:1.

У победителей встречи дубль оформил Корентин Толиссо и единожды отличился Роберт Левандовски, а у гостей мяч забил Килиан Мбаппе.

В параллельном матче группы В «Селтик» проиграл «Андерлехту» со счетом 0:1.

Таким образом, «Бавария» и «ПСЖ», в активе которых по 15 очков, вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Селтик» вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 11 декабря.