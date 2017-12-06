Определились четыре участника 1/16 финала Лиги Европы, занявшие третьи места в своих группах Лиги чемпионов.

В плей-офф Лиги Европы сыграют московский ЦСКА, мадридский "Атлетико", лиссабонский "Спортинг" и "Селтик" из Глазго.

Ранее, черезе групповой этап Лиги Европы в 1/16 турнира пробились: "Арсенал", "Аталанта", "Брага", "Динамо" Киев, "Стяуа", "Лацио", "Лион", "Милан", "Ницца", "Эстерсунд", "Партизан, "Виктория", "Реал Сосьедад", "Зальцбург", "Вильяреал" и "Зенит".

Стоит отметить, что четыре участника определятся в среду, когда состоятся заключительные матчи Лиги чемпионов в группах E, F, G и H. Еще 16 определятся в четверг в заключительных играх Лиги Европы.

Напомним, жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится в понедельник 11 декабря.