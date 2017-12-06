«Я доволен этой победой, мы не хотели выходить из группы через поражение, цель была – завершить групповой этап победой. Хорошо сыграли индивидуально, и во втором тайме показали, что проигрывать не собираемся.

15 очков – отличный результат. Доволен формой Лукаку, он замечательно проявил себе как в атаке, так и в обороне.

Жеребьевка? Да, я, наверное, не самый удачливый парень в этом плане, но сейчас лучше подождать до жеребьевки и пока ничего не говорить. Не имеет значения, на кого мы попадем, для соперника это будут тоже сложные матчи», - приводит слова Моуринью «Р-Спорт».