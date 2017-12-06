– Нам очень хорошо далась игра, особенно первый тайм, - приводит слова Гончаренко ТАСС. – Во втором тайме мы очень глубоко сели в обороне. Рано или поздно, имея такую группу атаки, «МЮ» забил бы. Учитывая наши потери, мы очень хорошо провели игру.

Думаю, мы можем занести себе в актив эту Лигу чемпионов. Мы закончили третьими и до последнего матча претендовали на выход из группы. Мы получили опыт, это важно для наших молодых игроков, достаточно хорошо действовали в атаке и в обороне.