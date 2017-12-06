– Нужно сразу отметить, что англичане сыграли в экономном режиме и не в оптимальном составе, – приводит слова Бубнова Sportbox.Ru. – Команда Моуринью включила полные обороты лишь после пропущенного гола, показав свой истинный класс. Хозяевам явно не хотелось ударить в грязь лицом перед своей публикой, поэтому такого напора стоило ожидать. В итоге чуть-чуть добавили в скорости и почти сразу же забили два подряд гола.

Впрочем, у ЦСКА были шансы уйти от поражения – достаточно вспомнить момент Алана Дзагоева, когда счет должен был стать ничейным. В целом армейцы выступили очень достойно, не допустили разгрома, как в московском матче. Конечно, разница в классе соперников была заметна, зато москвичи дали возможность проявить себя молодежи, которая набралась необходимого опыта на самом высоком уровне.

Выделить кого-то довольно сложно – все игроки ЦСКА провели достойный матч, никто не выпадал. Отмечу разве что Фернандеса и Дзагоева, которые сыграли на своем высоком уровне. Конечно, нельзя не упомянуть Акинфеева, вытащившего несколько сложнейших мячей, но его можно хвалить практически после каждого матча армейцев.