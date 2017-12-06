– Этот розыгрыш ЦСКА может занести себе в актив, пусть выйти в плей-офф и не удалось, – приводит слова Бубнова Sportbox.Ru. – Команда смотрелась конкурентоспособной на протяжении всего турнира, за исключением домашнего матча с «Базелем» (0:2). В той встрече и была упущена возможность занять одну из первых строчек. Это был ключевой момент группового этапа, и в случае победы ЦСКА имел бы реальные шансы на 1/8 финала. С другой стороны, с имевшимся у Гончаренко ресурсом и такой исход стоит признать успешным.

Что касается перспектив ЦСКА в Лиге Европы, то он будет стараться пройти как можно дальше. Правда, у меня есть сомнения в том, что армейцы смогут дойти до поздних стадий с нынешним составом. Все-таки в розыгрыше останется немало более классных команд. Не думаю, что москвичи могут махнуть рукой на Лигу Европы ради чемпионата России, где их дела складываются не так уж и плохо. Скорее еврокубки могут позволить им лучше подготовиться к решающим матчам в РФПЛ.