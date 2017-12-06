«Главным для нас было выиграть нашу группу. Если окинуть взором все наше выступление на групповом этапе, то мы можем быть очень довольны собой. Против "Баварии", конечно, было тяжело, но такой поединок может повториться и в плей-офф. Ведь обе команды поборются за титул.

Если говорить непосредственно про этот матч, то мы, разумеется, недовольны, поскольку мы не должны были проигрывать. У нас были моменты, особенно вспоминается эпизод Неймара. Не могу сказать, что я сильно переживал, даже после первого тайма я сохранял уверенность. Команда правильно двигалась, не срослось все только в нескольких нюансах. Главное, что мы остались первыми в группе», - приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.