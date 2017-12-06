«Сегодня наш вратарь Силлессен провел блестящую игру. В нашу задачу входило играть с позиции силы и создавать моменты. Мы обязаны захватывать инициативу в каждом матче уже просто потому, что мы являемся теми, кто мы есть.

И мы стараемся на полную катушку. Сегодня мы играли со "Спортингом", который был вынужден сам пытаться играть на победу. Что ждет нас в понедельник на жеребьевке, мы знать не можем. Понятия не имеем», - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.