В матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Спартак» сыграет с «Ливерпулем».

Встреча пройдет на поле стадиона «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, после пяти матчей турнира «Ливерпуль» с девятью очками возглавляет группу Е, второе месте занимает «Севилья» (9 очков), на третьей строчке расположился «Спартак» (6), замыкает квартет «Марибор» (2).