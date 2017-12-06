Встреча пройдет на поле стадиона «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, после пяти матчей турнира «Ливерпуль» с девятью очками возглавляет группу Е, второе месте занимает «Севилья» (9 очков), на третьей строчке расположился «Спартак» (6), замыкает квартет «Марибор» (2).

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