«На европейской арене побеждать всегда сложно, поэтому мы должны были решать все вопросы гораздо раньше – вскоре после первого гола. У Пауло Дибалы сейчас не самый лучший период, но это не должно выбивать его из колеи. Никто из нас не беспокоится, мы уверены, что вскоре он вернется на свой привычный уровень. Ему просто нужно продолжать работать и делать то, что он делает.

Во втором тайме нужно было лучше контролировать мяч. Для этого надо было больше двигаться без мяча. Когда так легко теряешь мяч, у соперника сразу же появляются возможности для атаки. Во втором тайме это было нашей проблемой», - приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.