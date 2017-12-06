«Сегодня мы показали хорошую игру против команды, которой была нужна победа для выхода в плей-офф. Мы могли заработать как минимум очко. Если смотреть на моменты, созданные нами, то поражения со счетом 0:2 мы не заслужили.

"Юве" не щадит соперников. Не имеет значения, как они проводят конкретный сезон. Эта команда всегда будет в числе 5-6 главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов. Сейчас мы должны как следует проанализировать наше выступление на групповом этапе, отметить положительные и отрицательные моменты. Правильные выводы помогут нам подготовиться к следующему сезону», - приводит слова Лемониса официальный сайт УЕФА.