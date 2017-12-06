«То, что у наших соперников сильная атакующая линия, не секрет. Но пускай и они опасаются нашей линии атаки. Она у нас тоже отличная. Пускай не забывают об обороне!» — приводит слова Ещенко официальный сайт «Спартака».

Напомним, матч "Ливерпуль" - "Спартак" состоится 6 декабря, начало в 22:45 по московскому времени.