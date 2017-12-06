- На мой взгляд, армейцы достойно вели себя на футбольном поле, - цитирует Пономарева Rusfootball.Info. - С таким грозным противником себя хорошо проявила молодежь, и в целом, команда неплоха атаковала. Смогли забить гол в концовке первой половине встречи, но игра вся перевернулась во втором тайме. Англичане неожиданно забили и после этого все пошло насмарку. Сразу же красные дьяволы забивают второй, и вся игра сломалась целиком и полностью. Армейцы уже поняли, что наверно ничего не получается, тяжело стало уже играть и англичане почувствовали себя увереннее при счете 2:1 в свою пользу.

Вплоть до 64-й минуты все было в порядке, москвичи мне очень нравились. Практически ничего не дали создать "Манчестер Юнайтед". Очень хорошо взаимодействовали, отлично передвигались, была хорошая физическая подготовка - все было нормально. Но в определенный момент сломались, так бывает, ничего не поделаешь. Один гол решил исход матча.

- Велики ли шансы ЦСКА в плей-офф Лиги Европы при таком составе?

- Все зависит от того, на кого армейцы попадут. При такой игре и при полном боевом составе у красно-синих хорошие шансы пройти как можно дальше. Я считаю, что ЦСКА должен играть в финале Лиги Европы, обязательно