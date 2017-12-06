Сергей Карасев: Ошибочная красная карточка Кришито? Просто произошел какой-то сбой
Судья Сергей Карасев прокомментировал ошибочную красную карточку Доменико Кришито в матче 19-го тура между «Зенитом» и «Уралом» (2:1).
"Не буду комментировать решение не назначать пенальти после падения Кришито. У судей ФИФА нет права комментировать свои решения. Что до забавной ситуации с ошибочной красной карточкой Кришито - это в моей карьере в первый раз. За годы привычка выработана до автоматизма - рука сама лезет в нужный карман. Желтая - сразу знаешь, что в левом, а красная - в правом.
Просто случился какой-то сбой. Я изначально понимал, что это просто карточка за несогласие с арбитром. Но рука полезла в другой карман, и я понял, что ошибся. Принес извинения за это и показал правильную карточку.
Желтая карточка Ильину - за неспортивное поведение. Редко бывает, что игроки одной команды разбираются между собой на поле. Я не сразу вынес предупреждение - хотел разрешить ситуацию превентивными мерами. Но Ильин продолжил что-то кричать партнеру, так что показал ему карточку за неспортивное поведение", - приводит слова Карасева "Наш Футбол".