«После жеребьевки группового этапа я сказал, что «Ливерпуль» и «Севилья» займут первые два места в группе и отправятся в плей-офф, а «Спартак» будет третьим. Пока все так и складывается — я не вижу предпосылок, чтобы изменить свое мнение. Не верю, что они способны переиграть англичан на «Энфилде».

«Спартаку» нужно отдать должное за нынешние результаты. После того как несколько лет назад у команды появился новый стадион, она ожила. Они молодцы — борются, а попадание в Лигу Европы я расцениваю как положительный результат. В этом турнире у «Спартака» могут быть неплохие шансы, но многое будет зависеть от жеребьевки. Все-таки в данном соревновании хватает сильных команд», — цитируют Селюка «Известия».

Напомним, матч "Ливерпуль" - "Спартак" состоится 6 декабря, начало в 22:45 по московскому времени.