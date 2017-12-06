«Честно говоря, ничего об этом не знаю. Но все может быть, это жизнь. Евгений Леннорович находится у руля ЦСКА уже много лет и, наверное, выполнил с клубом все цели, которые поставил: выиграл Кубок УЕФА и все российские титулы. Ну а победить в Лиге чемпионов в нынешней ситуации крайне тяжело и практически невозможно. Моложе Гинер не становится, возможно, у него появилось желание уйти на покой и просто наслаждаться футболом, вместо того чтобы продолжать каждый день нервничать и переживать.

Лично у меня за будущее ЦСКА опасений нет. Зная Гинера, я не думаю, что он продаст клуб первому встречному», — цитирует Попова «Спорт уик-энд».