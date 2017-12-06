«Мы начинали вместе учиться еще в мини-футбольной школе клуба «Греметал». Наши родители общаются с того времени. Потом мы оба прошли через академию «Сантоса», только я занимался в группе игроков на два года старше, и дебютировали в родном клубе на профессиональном уровне. Действительно, наша дружба сохранилась до сих пор. Поверьте, Неймар — замечательный человек. Очень веселый, жизнелюбивый. У него отличный характер. На мой взгляд, Неймар заслужил все то хорошее, что с ним происходит.

Однажды мы с Неймаром и Данило, который сейчас выступает за «Манчестер Сити», отправились на матч мини-футбольного «Сантоса». Неймар тогда уже был достаточно известным и популярным игроком. Парни решили пошутить надо мной. Объявили, что моя машина будет сегодня такси, сели в нее, а по дороге заехали в «Макдональдс». Когда мы поели, Неймар сделал расстроенное лицо и сказал, что у него нет денег. Данило — тоже. Пришлось за них заплатить.

Неймара узнавали, но его это не беспокоило. Он со всеми хорошо общался. Конечно, когда мы приехали на игру и вышли из машины, тут же появились люди из службы безопасности. А вот в Японии, куда «Сантос» прилетел на клубный чемпионат мира в 2011 году, случилась забавная история. Мы отправились на шопинг — я, Неймар, Элано, Фелипе Андерсон, играющий теперь за «Лацио», и другие ребята. Люди увидели игроков «Сантоса» и, конечно же, узнали Неймара. Кто-то закричал от переизбытка эмоций, ринулся в нашу сторону. В итоге нам всем пришлось спасаться бегством.

Я не согласен с мнением, что Неймара интересуют только деньги. Качество его жизни после переезда из Барселоны в Париж не изменилось. Нельзя сказать, что что-то в этом плане стало намного лучше. Сейчас для Неймара деньги не так важны, как, может быть, были раньше. Он достаточно заработал. Для него важнее завоевать новые трофеи, покорить футбольные вершины", — цитирует хавбека официальный сайт «Тосно».