Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев вылетел вместе с командой на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы со «Злином».

В 18-м туре РФПЛ Игнатьев получил травму приводящей мышцы бедра в матче со «СКА-Хабаровском» (2:1).

«Игнатьев летит в Чехию вместе с командой. Он готов сыграть против «Злина», - приводит ТАСС заявление пресс-службы «Локомотива».

Напомним, что матч между этими командами состоится завтра, 7 декабря, в Чехии. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 21:00 мск.