ЦСКА реализовал все билеты на сектор болельщиков на выездной матч 20-го тура РФПЛ со «Спартаком».

«Уважаемые болельщики! Сообщаем, что реализованы все билеты, выделенные «Спартаком» для продажи в гостевой сектор на матч 20-го тура РФПЛ, который состоится 10 декабря», - говорится на официальном сайте красно-синих.

Напомним, что дерби между «Спартаком» и ЦСКА состоится 10 декабря на «Открытие Арене». После 19 туров армейцы занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. «Спартак» на четвертой строчке, имея на один балл меньше.