Напомним, что «Атлетико» не пробился в плей-офф Лиги чемпионов. В заключительном матче группового этапа испанцы сыграли с «Челси» вничью (1:1).

«В некоторых матчах мы играли не так, как следовало. Где-то нам не везло. Но нужно смотреть вперед. Это жесткий удар, ведь Лига чемпионов всегда была нашей целью. Мы доходили до финальной стадии, а теперь вылетели из группы. Постараемся выиграть Лигу Европы, хотя не делали на нее ставку», - цитирует Облака AS.