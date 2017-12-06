Футболисты «Зенита» отправились в Испанию на заключительный матч группового этапа Лиги Европы против «Реала Сосьедад».

В Сан-Себастьян тренерский штаб команды взял 19 игроков.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Ивнаович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Максим Карпов.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони.

Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин.

Напомним, матч «Реал Сосьедад» – «Зенит» состоится 7 декабря и начнется в 23:05. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После пяти туров петербуржцы лидируют в группе L, имея в активе 13 очков. «Реал Сосьедад» идет вторым и отстает на одно очко. Обе команды гарантировали участие в плей-офф Лиги Европы.