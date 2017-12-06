Более 1,3 миллионов билетов на чемпионат мира-2018 было запрошено в первые сутки в рамках первого периода второго этапа продаж.

«Более 1,3 миллиона билетов запрошено за первые сутки продаж. Спрос со стороны зарубежных поклонников футбола также остается высоким и составляет 34% от запрошенных билетов. В этом отношении лидируют болельщики из Аргентины, Перу, Мексики, США, Колумбии, Бразилии, Марокко, Египта, Китая и Польши», - сообщается в релизе ФИФА.

Добавим, что в первый этап продаж билетов на ЧМ-2018 было распределено 742760 билетов.

Первый период второго этапа продаж продлится до 31 января 2018 года. Второй период второго этапа пройдет с 13 марта по 3 апреля.