«Более 1,3 миллиона билетов запрошено за первые сутки продаж. Спрос со стороны зарубежных поклонников футбола также остается высоким и составляет 34% от запрошенных билетов. В этом отношении лидируют болельщики из Аргентины, Перу, Мексики, США, Колумбии, Бразилии, Марокко, Египта, Китая и Польши», - сообщается в релизе ФИФА.

Добавим, что в первый этап продаж билетов на ЧМ-2018 было распределено 742760 билетов.

Первый период второго этапа продаж продлится до 31 января 2018 года. Второй период второго этапа пройдет с 13 марта по 3 апреля. 

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