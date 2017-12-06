11 декабря в швейцарском Ньоне пройдет пройдут жеребьевки плей-офф еврокубков. 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00 мск. 16 команд будут распределены по двум корзинам: в одной будут победители групп, в другой – занявшие вторые места. Отметим, что в одной паре не могут оказаться команды, встречавшиеся в групповом этапе и представители одной стороны.

В 15:00 мск состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. В первой корзине окажутся 12 победителей групп и четыре команды, перешедшие из Лиги чемпионов (лучшие по клубному рейтингу из тех восьми, которые заняли третьи места). Во второй – 12 команд и 4 команды из Лиги чемпионов. Сыграть против друг друга на стадии 1/16 финала не могут представители одной страны, а также кто встречался с друг другом на групповом этапе.