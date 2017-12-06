«Поздравляю «Рому» с победой и желаю ей успехов в будущем. Благодарен и своим футболистам. Мы не хотели проигрывать, но один гол решил исход встречи. Доволен своей командой. Было тяжело, учитывая, что играли против сильного соперника. Несмотря на это, мы показали достойный футбол. Говоря о выступлении в ЛЧ, думаю, мы хорошо себя показали. Если не брать в расчет первый матч с «Челси» в Лондоне, то остальными играми я остался доволен. Могли заработать еще несколько очков в группе, но недостаток необходимого опыта сказался. Каждый из соперников в нашей группе заслуживал выйти в плей-офф», - сказал специалист.