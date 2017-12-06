В «Милане» может произойти новая смена владельца клуба.

Как сообщает Telelombardia, в приобретении миланского клуба заинтересован бизнесмен Фаваз аль-Хокаир. Сейчас он ведет работы в пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни, где может расположиться новый стадион «Милана».

Аль-Хокаир – миллиардер. Его состояние оценивается в 1,23 миллиарда евро. Его компания Fawaz Abdulaziz Alhokair Group занимается строительным бизнесом – в Саудовской Аравии ей принадлежат 19 крупных торговых центров.

Напомним, минувшим летом Сильвио Берлускони продал «Милан» китайскому консорциуму во главе с Йонхонгом Ли.