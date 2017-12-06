- «Спартак» устроит только победа, поэтому очень важно, что нужно атаковать. Особенно в этом сезоне проявилась тенденция, как только команда начинает играть от обороны или на удержание счета, результат не самый лучший. Лучшие силы «Спартака» собраны в передней линии.

Не сомневаюсь, что «Ливерпуль» тоже будет атаковать большими силами. Это атакующая и, я бы сказал, бегающая команда, похожая на «Спартак». В этом матче будет противостояние атак. И немало здесь будет зависеть от того, кому больше повезет.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Спартак» начнется в 22.45 в Ливерпуле, на стадионе «Энфилд».