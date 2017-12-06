Напомним, летом «Славия», претендовавшая на участие в Лиге чемпионов, подписала таких игроков, как Мигель Данни, Халил Алтынтоп, Руслан Ротань и Мирослав Стох. Однако после неудач в главном европейском турнире и национальном чемпионате Корб признал ошибочность трансферной политики команды.

- Это трансферное окно стало поучительным для всех нас, теперь мы знаем, что должны подходить к этому вопросу иначе. У нас хороший спонсор, но «Славия» не должна покупать игрока за два миллиона евро. Это не наша философия. Нам нужно постоянно находить местную талантливую молодежь, - цитирует директора клуба Sports.kz.

Матч «Славия» - «Астана» пройдет в четверг.