«Сборная Коста-Рики будет базироваться в Санкт-Петербурге во время выступления на чемпионате мира. Мы уже получили одобрение Международной федерации футбола», - говорится в сообщении.

Напомним, что чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Коста-Рика попала в одну группу E с командами Бразилии, Швейцарии и Сербии. 

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