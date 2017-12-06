Напомним, в завершившемся в Казахстане футбольном сезоне Веретенников работал в тренерском штабе Роберта Евдокимова в «Тоболе».

- Аршавин очень здорово провел концовку чемпионата. Когда готовились к игре с «Кайратом», много матчей с его участием посмотрели. Андрей в них произвел приятное впечатление. Он индивидуально сильный футболист. Мало мастеров в чемпионате Казахстана, способных обыграть не только один в один, но и группу игроков. Аршавин же этим как раз выделяется. В последних турах он либо отдавал голевые передачи, либо забивал сам. Кстати, отличился Андрей и в поединке с нашей командой, - напомнил Веретенников.

- Аршавин индивидуально так же силен, как прежде, или это уровень чемпионата Казахстана позволяет ему выделяться на общем фоне?

- Аршавин - игрок высокого уровня. Этого хватает, чтобы блистать в казахстанском первенстве. Вот и все. Но здесь есть и другие хорошие игроки, которые обращают на себя внимания. Не исключаю, что они не испортили бы картину и в российской премьер-лиге. В том же «Тоболе» можно найти интересных футболистов.

- Вернули бы Аршавина в сборную России?

- Сейчас в сборной достаточно большая конкуренция в группе атаки. Пусть последние матчи, которые мы видели, она и играла по оборонительной схеме. Но кто знает - есть еще полгода. Если Андрей продолжит забивать за "Кайрат" в каждой игре, может, он и получит приглашение. У каждого свое тренерское видение. Если штаб сборной разглядит в Аршавине твердую боевую единицу - почему бы нет.