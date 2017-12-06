Азар отказался продлевать контракт с "Челси" и намерен перейти в "Реал"

По информации источника, за игрока сборной Чили "горожане" готовы выложить 50 млн фунтов. Ожидается, что переход 28-летнего нападающего состоится этой зимой. 

Не исключено, что лондонский клуб даст согласие на сделку, поскольку летом 2018 года Санчес может уйти в другую команду на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что на чилийца претендуют мадридский "Реал" и "ПСЖ".

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