Форвард «Арсенала» Алексис Санчес близок к переезду в «Манчестер Сити», сообщает Independent.

По информации источника, за игрока сборной Чили "горожане" готовы выложить 50 млн фунтов. Ожидается, что переход 28-летнего нападающего состоится этой зимой.

Не исключено, что лондонский клуб даст согласие на сделку, поскольку летом 2018 года Санчес может уйти в другую команду на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что на чилийца претендуют мадридский "Реал" и "ПСЖ".