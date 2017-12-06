В официальном твиттере «Реала Сосьедад» появился список из 18 игроков, которые будут включены в заявку на матч Лиги Европы против «Зенита».

Вратари: Херонимо Рульи, Тоньо Рамирес.

Защитники: Альваро Одриосола, Ариц Элустондо, Диего Льоренте, Иньиго Мартинес, Альберто де ла Белья, Кевин Родригес.

Полузащитники: Хаби Прието, Игор Субельдия, Асьер Ильярраменди, Давид Сурутуса, Серхио Каналес, Аднан Янузай.

Нападающие: Карлос Вела, Хуанми, Виллан Жозе, Микель Ойарсабаль.

Матч против «Зенита» пропустят защитники Карлос Мартинес и Рауль Навас, полузащитники Рубен Пардо и Хон Альдалур Гуриди, нападающие Иманол Агирретче и Хон Баутиста.

Напомним, матч «Реал Сосьедад» – «Зенит» состоится 7 декабря и начнется в 23:05. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После пяти туров петербуржцы лидируют в группе L, имея в активе 13 очков. «Реал Сосьедад» идет вторым и отстает на одно очко. Обе команды гарантировали участие в плей-офф Лиги Европы.