Как сообщил журналист Пипи Эстрада в эфире программы El Chiringuito, клубы договорились о трансфере Икарди. «Реал» заплатит за него 80 миллионов евро гарантированным платежом, еще 12 миллионов в качестве бонусов.

Аргентинец будет зарабатывать в «Реале» 9 миллионов евро в год и будет получать 30% дохода от продажи своих имиджевых прав.

Ожидается, что Икарди пройдет медосмотр в «Реале» в конце декабря.