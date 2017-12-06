"К сожалению, мне придется пропустить игру, но я уверен в своей команде и мысленно буду с ними.

Мы боремся с "Манчестер Сити" за титул, и нас утроит только победа. Это очень важный матч. Разумеется, я расстроен тем, что не смогу выйти на поле", – цитирует француза Sky Sports.

Напомним, Погба не сыграет в дерби из-за удаления в матче с лондонским "Арсеналом". Игрок "красных дьяволов" получил прямую красную карточку за грубую игру в отношении Эктора Бельерина.