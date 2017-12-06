Поль Погба: Мы боремся с «Манчестер Сити» за титул, и нас утроит только победа
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба — о дерби с «Манчестер Сити» в 16-м туре АПЛ.
"К сожалению, мне придется пропустить игру, но я уверен в своей команде и мысленно буду с ними.
Мы боремся с "Манчестер Сити" за титул, и нас утроит только победа. Это очень важный матч. Разумеется, я расстроен тем, что не смогу выйти на поле", – цитирует француза Sky Sports.
Напомним, Погба не сыграет в дерби из-за удаления в матче с лондонским "Арсеналом". Игрок "красных дьяволов" получил прямую красную карточку за грубую игру в отношении Эктора Бельерина.