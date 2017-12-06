- Футболисты ЦСКА ни в одной игре не пускали рук, даже в домашнем матче с "Манчестером". Они боролись до конца. Это доказывает гол в концовке домашней встречи с англичанами. Вообще последние матчи "армейцев" меня приятно удивляют, что в чемпионате, что в еврокубках. Команда сейчас прибавляет.

Мы, конечно, ждали определенного чуда, но его не произошло. Хотя наша команда выглядела достойно, и молодежь вышла на игру не испугавшись именитого соперника. Были какие-то помарки, но "армейцам" противостоял "Манчестер" на "Олд Траффорде".

Я не сторонник искать виноватых в поражениях, и мне не хочется переходить на личности. Да, ошибки были, что делать? Не без этого. Они и привели, к сожалению, к такому результату. Но если смотреть на матч "Бенфики" и "Базеля", это поражение от англичан уже ничего не решало, - цитирует Бокова портал "Евро-футбол.ру".

Напомним, поражение в матче с "Манчестер Юнайтед" привело к тому, что вице-чемпионы России не смогли пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.